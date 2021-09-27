堂食人数限制收紧后多家餐馆生意大跌超过一半

（早报讯）我国今天起收紧堂食人数限制，再加上社区病例激增导致人心惶惶，多家餐馆生意受到冲击，甚至有业者反映生意大跌至少五成。

本地过去几日冠病确诊病例破千，昨天更是新增1939起病例，创下单日新高。为减缓冠病在社区传播，我国今天起（9月27日）收紧安全管理措施，社交聚会与餐馆堂食人数从五人减至两人，为期一个月。

根据记者现场观察，裕廊东的西城（Westgate）和裕冰坊（JCube）以及实龙岗Nex等邻里商场的人潮明显减少。中午午餐时段，福将坊和大食代食阁平均有约三成座位是空的。

受访的七家餐馆中，有四家反映生意下滑至少一半。

西城Bazuka烤肉店经理陈国星受访时说，今午堂食的人数比往常少超过50％。有了过去收紧措施的经验，这家餐馆值班的人手从平时的五人减至两人。“我们可能会在周末增派一两个人，但还是要先看这个周末的人潮才调整。”

Nex商场一家拉面店负责人则指出，自从社区确诊病例激增后，他们的生意就大受打击，今午用餐的人数更是寥寥无几，比往常少了至少六成。“我们预测生意会下滑，所以只开放半个店面供食客堂食，但开店三个小时后只有五组人来堂食，比想象中更严重。”

西餐品牌Collin's创办人何清元则说，公司全岛多家餐馆的午餐人潮平均下滑30至50％，由于大多数人在家办公，位于工业区或办公室附近的生意影响较大。

“近几周冠病确诊病例增加，公众会更加谨慎减少外出用餐，如果确诊病例进一步增加，预计会有更多人改用送餐平台。不同店面的生意会根据所在位置有不同程度的影响，但我们进驻主要送餐平台，相信这能缓冲堂食人数减少的冲击。”

两人堂食的限制也给部分公众造成麻烦。林元珺（40岁，市场营销经理）的三名孩子今天开始居家学习，她则忙着在家办公。“我不一定有时间下厨，全家人又不能一起外出用餐，只能花多点钱点外卖。”

廖玉幼（50岁，销售人员）则特地选在平日外出用餐，周末会尽量呆在家中避开人潮。“虽然两人堂食的限制有些不方便，但眼下比较重要的是减缓病毒的传播。”