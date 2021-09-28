（早报讯）华尔街隔夜股市涨跌不一，道琼斯工商指数上扬0.21％；标普500指数和纳斯达克指数则各跌0.28％和0.52％。

本地三大银行股强劲增长带动大盘上扬，新加坡海峡时报指数昨天上升38.95点或1.27％，收报3100.30点。

周二（28日）值得关注个股：

*星狮地产（Frasers Property）全资子公司Frasers Property AHL昨日定价1亿元的第二批票据，2028年到期，固定票息率为3％。这在集团20亿澳元（20亿新元）的多元货币债券发行计划下。

*珍宝餐饮集团在星耀樟宜（Jewel Changi）开设它在本地的第二间翠华茶餐厅。位于麒麟大厦（The Heeren）的翠华茶餐厅在去年12月关闭，餐厅计划在11月重新开业。

*本杰明控股（FJ Benjamin）与Lazada Singapore签署全渠道解决方案协议，以整合线上线下业务。

*VCPlus（前称Anchor资源）以500万元收购科技咨询公司APEC Solutions的所有股权，以加快公司在金融科技和区块链咨询服务的业务增长。

*联明集团（Lian Beng）回应股东在常年股东大会的提问，指公司主要执行人员的薪酬高于前个财政年，是因为包含了根据集团整体盈利计算的花红。疫情导致的额外营运成本和抵消这些成本的政府津贴也计算在内，而且他们的薪酬稍微增长，与集团盈利稍微增长相符。

*工程公司溢科集团（Aedge Group）独资子公司Aedge Technologies同本地科技Tagvance进行公司战略合作。Aedge Tech在提交报价单要求时，把Tagvance的数码产品和服务纳入其中。

*国际水泥集团（International Cement Group）独资子公司International Cement Korday同合作伙伴沙奇罗夫（Nurzhan Shakirov）组成合资公司Korcem，在哈萨克斯坦科尔代地区建造水泥厂。前者将持有合资公司87.5%的股份，其余由沙奇罗夫持有。