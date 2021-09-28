陈诗龙：企业须继续致力创新 打造新竞争力

（早报讯）在学习适应和应对冠病疫情过程，企业须继续致力创新，而能够驾驭变革浪潮以打造新竞争力的企业将有更大的成功机会。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生今早（9月28日）出席第十届创新展览（TechInnovation）开幕仪式时做出上述呼吁，他鼓励企业利用创新、科技和知识产权以在这充满挑战时代保持竞争力。

他说：“创新展览作为一个企业联网和共同开发科技解决方案的平台，它使中小企业和起步企业能够学习最佳作业，交流思想并探索新的合作。”

陈诗龙指出，我国政府投入资源打造具有强大创新能力的生态系统，为中小企业提供全方位支持。他呼吁企业与他人合作应对创新挑战，“没有比集中资源一起破解问题更好的办法，因为你公司面对问题有可能其他公司也同样面对。”

例如，新加坡知识产权公司（IPI）与企业发展局（ESG）去年携手新加坡货柜储存商会（CDAS）推出国家创新挑战，针对缩短检查过程和降低测量员风险一起集思广益。

由IPI主办的创新展览为期三天，以线上方式进行。今年共吸引逾160个参展商，包括11个国家创新机构和科技联盟，以及来自世界各地逾2000名参与者。

本届大会主题为“可持续和有韧性的未来”（A Sustainable and Resilient Future），逾50名在科技和设计主导创新领域业界领袖受邀发表演讲，他们将讨论如何运用可持续科技来应对当前挑战，例如城市如何克服气候变化影响，建立更具韧性食品未来，在后冠病时代改变人们对健康和保健看法。