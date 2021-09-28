总统府刊登广告 招聘厨师和管家

（早报讯）总统府登招聘广告，聘请管家与厨师，开放职位给新加坡公民应征，主要申请条件包括拥有两年相关工作经验。

《联合早报》分类广告今天（9月28日）刊登一则总统府（Istana）招聘人手的广告，开放厨师和管家职位给新加坡公民应征。

广告列出来自乌节路邮区238823的总统府招聘，说明全部职位只限新加坡公民，被录取者将获1或2年合约。

对厨师的要求除了最好拥有两年相关工作经验之外，也要对烹饪有热忱，并可以准备各样美食，包括本地美食和西餐。

总统府厨师的工作职责包括负责每日餐食安排，管理饮食需求、采购食材，以及为各庆典准备菜肴。厨师也要保持厨房清洁，维持高卫生水平，并为厨房设备安排定期维修。另外，厨师也得与庶务部和伙食供应商协调，确保所需要的伙食准时送达。处理行政事务，如费用报销、物品采购记录和菜单成本计算，也在厨师的职务之内。

至于管家，两年相关经验是指酒店管理或餐饮服务经验。工作职责为招待客人，提供餐饮服务，准备活动所需的桌椅、餐具和其他物品摆设，并协助后勤工作。

广告没有列出工作待遇，包括月薪范围、工作时数和相关福利，也没提及要招聘多少人。

有意者可将履历投函到总统府，或电邮到istana_ recruitment@istana.gov.sg，或在周日朝九晚五上班时间内拨热线68355352/ 6835346/68355269查询。

总统府今天也在《海峡时报》刊登相同的招聘广告。这不是总统府第一次在报章刊登招聘厨师与管家的广告，两年前也在早报刊登过类似的征聘广告。