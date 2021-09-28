参加小六会考申请需两日处理 接隔离令考生须尽快通知校方

（早报讯）接到隔离令的小六学生须尽快通知校方参加会考的意愿，以及陪伴他到考场的人选。已在履行隔离令的学生今天中午前得通知校方，考试的前一天傍晚6时后得进行抗原快速检测。

今年的小学离校考试从后天（9月30日）开始，直到至10月6日。教育部发通知给校方，解释履行隔离令学生申请参加会考的程序。

根据通告，校方在接到学生的申请后会通知教育部。那些还未进行PCR检测的学生，教育部将与卫生部协作，尽快让学生做检测，这需要约一天的时间安排，另加12到24个小时待检测结果，因此需要约48小时来处理申请。

教育部在信中解释，已在履行隔离令的学生须今天中午前通知校方，PCR检测结果呈阴的学生，明天傍晚6时后再做抗原快速检测（简称ART）检测的结果呈阴，隔天（30日）就能参加会考。

如果是在今天中午后接到隔离令，或是早前接到隔离令但在今天中午之后才向校方申请参加会考，一般需要两天的时间处理。阴性检测结果出炉后，学生就可在提出申请后的第三天参加考试。

获准参加考试学生在每项考试的前一天，于傍晚6时过后得做ART检测，并拍照做记录，显示名字，进行检测的日期与结果，并在抵达考场时出示记录。ART检测结果呈阳的学生不准到学校、如果检测结果不清楚，校方可以当场监督学生进行多一次检测。

这些学生只能乘搭私人交通工具（私家车或私召车）或步行到考场，不能搭公共交通工具，途中也不能停留其他地方。考生也必须提前通知学校要应考，让学校为他们安排合适的考场。

接获隔离令的考生将在不同的教室或礼堂考试、考生之间须有至少3米的距离。考场将为考生安排专属的进出口和厕所，他们不得与其他考生交流。他们的考试将延后30分钟开始，与其他考生的报到时间和地点也不相同。

学生若无法应考，当局将予以特殊考量，根据考生在会考中该科目的其他试卷的表现，以及同校其他考生于会考与平日校内考试中的表现等计算成绩。

教育部日前宣布，今年批准让履行隔离令的考生申请许参加全国考试。这也包括下来会举行的O水准、N水准（普通学术和普通工艺）以及A水准考试。