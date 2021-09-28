捷星亚洲计划12月中重启飞往澳大利亚达尔文航班

（早报讯）捷星亚洲计划在今年12月中恢复新加坡飞往澳大利亚达尔文的航班，每周三趟的航班服务将从12月20日开始，但须先获得监管当局和政府的批准。

捷星亚洲今日（9月28日）发文告表示，公司计划最早于12月中恢复新加坡飞往达尔文（Darwin）的航班，届时新加坡和澳洲的旅游走廊计划预计将会开通。从12月2 0日起，捷星亚洲每周提供三趟飞往达尔文的航班，但须先获得监管当局和政府的批准。

捷星亚洲所属的澳洲航空公司昆达士（Qantas）于8月底宣布重启国际航班计划，其中包括捷星航空从12月19日起计划恢复墨尔本和新加坡的航班，但须先获得政府和有关当局的批准。

在停止航班两年后重启，捷星亚洲总裁帕苏帕帝（Bara Pasupathi）对航班重启表示兴奋。他说：“由于新加坡的疫苗接种率很高，而澳洲有望在年底前为80%的人口接种疫苗。我们开始计划在这些疫情安全的目的地重启国际航班。”

文告也指出，作为捷星“灵活飞行”（Fly Flexible）计划的一部分，乘客只要在今年到jetsta r.com网页上预订捷星航空(Jetstar Airways，代码JQ)或捷星亚洲(Jetstar Aisa，代码3K)的航班，并于2023年6月30日前出行，将可以获得一次免费更改日期的优待。不过，乘客须支付票价差额。