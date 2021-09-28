洗碗工猥亵邻居小兄妹 判12年预防性监禁

64岁洗碗工以香烟为饵，先后诱使邻居一对未成年的小兄妹上门，让两人各别为他口交，完事后递上现金作为“封口费”。考虑到被告重犯概率高，高庭法官昨午（9月27日）判被告接受12年的预防性监禁。

犯案男子伊扎那一共面对15项控状，包括性侵14岁以下的孩童、给孩童观看猥亵影片，以及对孩童做出猥亵行为等。他于今年7月底在高庭认罪后，法官指示控方准备预防性监禁的评估报告，案件昨午下判。

这起性侵案发生在2016年至2019年之间，受害兄妹的年龄介于13至15岁。根据案情，被告是一名洗碗工，与受害兄妹及家人是组屋邻居。被告与受害人父亲的交情不错，后者不时邀请被告到家里做客，一起喝酒和抽烟。

渐渐地，男生与被告熟络，不时找被告聊天和上门索取香烟。2016年中的某一天，当时13岁的男生登门造访，被告拿出香烟给他，叫他一起看猥亵影片，并且要求他为自己进行口交。

被告事后把20元交给男生，警告他不准把所发生的事说出去。之后，男生继续不时上门，任由被告性侵犯他，以换取香烟与现金。

2017年5月，比哥哥小一岁的女生也开始沦为被告的性侵犯对象。女生得知被告有给哥哥香烟的习惯，决定有样学样，找被告索取香烟。被告以同样的犯案模式带女生回家领取香烟，然后趁机对她做出猥亵行为，以及让她为自己口交。完事后，被告给女生40元，让她别把事情告诉别人。

高庭法官艾迪阿都拉昨午宣判时指出，根据评估报告，被告重犯一般罪案的概率高，重犯性罪案的概率则属于中等程度；为保护公众的安全，法官接受控方的建议，判被告接受长达12年的预防性监禁。预防性监禁是用来严惩不知悔改的惯犯，即使被告在狱中行为良好，也不会获得假释。