我国总人口连续两年下滑 跌幅扩大至4.1％

（早报讯）受冠病疫情影响，新加坡总人口连续两年减少，截至今年6月约有545万人，较去年同期下跌4.1％。总人口下跌主要是非居民人口滑落所致，而我国公民和居民人口也是历来首次同比双双下跌。

根据总理公署属下国家人口及人才署今天（9月28日）公布的《2021年人口简报》，我国总人口在去年6月是10年来首次下跌，较前年同期微跌0. 3％，今年6月的同比跌幅进一步扩大。

相较于去年6月，截至今年6月的公民人口微跌0.7％至350万人，永久居民人口则较显著下跌6.2％至49万人。

非居民人口更是大幅减少10.7％至147万人，主要因为边境限制和经济不确定性，导致外籍员工人数减少。简报指出，所有证件类型的外籍员工人数都有所减少，其中跌幅最大的是从事建筑、海事和加工业的工作准证持有者。

非居民人口当中以工作准证持有者居多，占近四成，其后是公民、永久居民或工作证件持有者的家属（18％），以及外籍女佣（16％）。

纵观，冠病疫情在多方面对我国人口趋势构成影响。根据简报，自1970年开始收集这些数据以来，新加坡公民和居民人口首次同比都下跌，主要原因仍是疫情期间的边境限制，使得更多公民和永久居民至少12个月持续居住在国外，因此不会计入本地居民人口当中。

去年取得公民和永久居民权的人数比较少，相信也与边境限制，以及为落实安全管理措施等造成的运作限制有关。

此外，一些新加坡人因为疫情推迟结婚和育儿计划。去年的公民婚姻较前年下滑12.3％，或许是大型聚会受限所致，若按季比较，去年第二季病毒阻断措施实行期间的婚姻数量尤其受影响。育儿方面，去年同样有较少公民新生儿出生，和前年相比减少3. 1％。