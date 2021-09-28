受疫情影响 去年新生儿和结婚总数双双下滑

（早报讯）我国去年共有3万1816个公民新生儿出生，比前年的3万2844个少了3.1%。公民婚姻总数也有所下滑，去年共有1万9340对公民共结连理，比前年的2万2165对减少12.3%。

根据总理公署的国家人口及人才署今天（9月28日）公布的《2021年人口简报》，受到疫情影响，我国去年的公民婚姻总数和公民新生儿人数都有所减少。

简报指出，除了本地以外，美国、日本、意大利等国家的新生儿人数也在去年下滑，显示疫情所引发的不确定性和健康担忧，对民众的生育计划有所影响。

在去年的第四季度，本地公民新生儿人数的下降幅度最为显著，从前年的8700个减少至去年的8000个。在这段期间出生的新生儿大多都是在去年2月左右，也就是疫情在本地暴发期间所怀上的，人数较低或显示父母因疫情的关系，选择延后生育计划。

我国去年的总体生育率为1.10，比2019年的1. 14来的低。

尽管去年出生的公民新生儿有所减少，但在过去五年，平均每年有3万2500名公民新生儿出生，比2011年至2015年的3万2400名多。

在公民婚姻总数方面，疫情期间，本地实施大型聚会人数限制，或导致不少本地情侣延后婚期。

在去年第二季度，也就是我国实施阻断措施期间，新人不允许举行实体婚礼宣誓仪式，这段期间婚姻总数的下降幅度最为显著，从2019年的4800对减少至2020年的2200对。而到去年第四季度，因大型聚会人数限制的措放宽，在这段时间结婚的人数增加至7700对，比前年的6900对高。