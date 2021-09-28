冠病病患居家康复 病患与家属有何疑虑与苦恼？

（早报讯）居家康复如今是冠病病患的既定护理模式，但自推出后，不少病患和家属有很多疑虑和苦恼，例如情况不允许居家康复的病患有诸多疑问却无法联系上当局、病患家属担心病毒在家中扩散等。

为避免医疗体系因病例增加而不胜负荷，在病患条件允许下，居家康复从本月18日起成为12岁至69岁冠病病患的既定护理模式。卫生部也设立“居家康复伙伴制度”（Home Recovery buddy system）来协助解答居家康复者面对的问题。然而，随着确诊病例增加，更多病患得在家养病时，不少公众上网申诉居家康复和隔离过程混乱，也因为迟迟无法得到当局的联系，感到束手无策。

以下为记者所采访的冠病患者与家属所反映的情况：

案例一：染病孕妇年幼女儿也确诊 在家四天仍未有人接送入院

目前怀有三个月身孕的郑诗宁（35岁，家庭主妇）在上个星期五（24日）确诊冠病。

根据卫生部的标准，孕妇病患并不适合居家康复。她说：“我在星期六通过远程医疗服务与一名医生沟通，他说由于我怀有身孕，因此无法居家康复，他会标记注明说我须前往医院接受治疗。”

不过，她至今未接获任何通知，拨打当局的所有热线也无法接通。

未满两岁的女儿星期天（26日）进行聚合酶链式反应（PCR）检测后确诊。由于女儿未满两岁，也不适合居家康复。

她说：“我现在担心的是，如果当局先来接我去医院，再来接我女儿，我的先生和儿子又须履行隔离令，女儿会由谁陪同？”

因此，她认为母女若能同时送院会比较理想，却一直无法联系上当局说明这个要求。

案例二：七旬年长妇女确诊后无人联系 家人拨电救护车送她入院

李开芯（40多岁，医药业）的74岁母亲在确诊后，没有收到当局的任何通知。

她说，她的姐姐和母亲皆于上个星期六早上确诊。姐姐未接种疫苗，因此无法居家康复，在同天的下午约4时便被送往医院。

“当时姐姐提出是否能与母亲一起前往医院接受治疗，但工作人员说母亲是由另外一组人负责，婉拒了她。”

母亲在同天约晚上7时接到卫生部的通知，说会有人前来接她去医院或社区护理或治疗设施，但等了两天直至星期一，仍未有人前来接她。

由于担心母亲会将病毒传染给同住的83岁父亲，也担心确诊的母亲在家无人照料，李开芯的阿姨无奈之下，召救护车将母亲送入院。

她说：“如果我的阿姨没有叫救护车，母亲可能到现在还在家中苦等当局的通知。”

另外，家中虽出现两名确诊病患，但她的父亲至今未接到任何的隔离令。李开芯没与父母同住，有自己的小孩要照顾，因此也无法上门和父亲接触。她说：“父亲身体欠佳，我很担心他一个人在家。他也不懂得如何做抗原快速检测（ART）检测，我希望当局可以尽快派人接他去隔离中心。”

案例三：一家七口同住 病毒开始在家中传播

一名不愿具名的受访者说，自己在男友家与他的家人，共七人住在同一屋檐下。

最初是男友的二姐在本月23日确诊，但家中并无附有浴室的卧室，全家人共用一个厕所，所以并不适合居家隔离。他们通知当局，但一直没有人来接二姐前往医院或护理设施。

昨天，男友的大姐也获知聚合酶链式反应检测的结果，证实她也确诊。

受访者说：“家中还有男友的七旬父母，虽然全家都已完成疫苗接种，可是这样下去，病毒难免会一直扩散。”

案例四：居家康复期结束合力追踪依旧显示检测结果不过关 如何向雇主或学校证明已康复？

杨姓经理（40岁）的5岁女儿上星期一（20日）确诊，直到现在已有一个多星期，却没有接到卫生部的任何通知。

她也不清楚女儿是否须做多一个聚合酶链式反应检测，以及儿童病患是否可以自动在确诊10天后结束居家康复期。

她透露，自己几乎每天都拨打居家康复伙伴的电话，但电话一直未接通。她也尝试跟负责隔离的策安反馈这件事，对方拿了女儿的资料两次后便没有下文。

她说：“我女儿的托儿所向我要她的聚合酶链式反应检测结果，但我只有她第一次检测时的阳性结果。我该如何提供托儿所我的女儿已康复的证件，让她返回学校？”

“卫生部在设计这些居家康复流程时，怎么没有想到人们需要阴性结果，不是为了自己开心，而是为了给雇主和学校看？”

孕妇郑诗宁也说：“当局并未提供她任何正式的隔离令或通知，这对学生和打工的人会造成一定的不便。”

另外，也有不少确诊病患在网上说，10天的居家康复期结束后，合力追踪（TraceTogether）还是显示“结果不过关”（Test Status: Not Cleared)，他们担心活动会受限，例如无法堂食。

《联合早报》已就病患与家属所面对的疑虑向卫生部提出询问。