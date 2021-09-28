莱佛士教育收到1亿人民币付款

（早报讯）莱佛士教育（Raffles Education）今天（9月28日星期二）表示，已收到中国买方刘彦文（译音，Liu Yanwen）的1亿人民币（2030万新元）付款，并将把这笔资金用于偿还艾芬银行（Affin Bank）贷款。

根据莱佛士教育披露，这1亿人民币是刘彦文购买有关廊坊开发区東方大学城中新教育投资公司股权的部分付款。刘彦文已表示最迟将在今年10月15日支付另外1亿人民币款项给莱佛士教育。因此，他最迟在2022年9月30日，将须支付其余7400万人民币款额。

莱佛士教育的两家马国子公司分别欠艾芬银行3亿2370万令吉（1亿零470万新元）和7060万令吉（2280万新元）。两家马国子公司在今年5月27日收到马来西亚艾芬银行向当地高等法院申请的传票及索赔声明。莱佛士教育在7月29日闭市后透露这个消息，隔天股价应声挫跌37.5％，此后股价绝大多数时候在10分以下交易。

今年8月底，莱佛士教育答复新交所询问时表示，贷款已经或将由集团收取的应收款项应付，包括脱售子公司廊坊开发区東方大学城中新教育投资公司股权的2亿7400万人民币（约5700万新元）。

莱佛士教育今天股价持平于9.5分。