（早报讯）美国国债收益率劲升，引发市场对通货膨胀担忧。华尔街隔夜股市显著回跌，创下5月以来最大跌幅，美国三大股指的跌幅介于1.63％至2.83％。

新加坡股市的海峡时报指数昨日回跌22.61点或0.73％，闭市报3077.69点。

周三（9月29日）值得关注个股：

*欧圣集团（Oceanus）宣布今日起成功脱离新交所观察名单。该公司从去年第二季便开始获利。

*铭泰国际（Metech）今早开市前要求暂停交易，公司表示稍后有事情要公布。

*凯利板挂牌的惠胜置地（Hatten Land）与新加坡数码资产管理公司Frontier Digital Asset Management签署合作协议，共同运营设在前者位于马来西亚房地产至少1000台加密货币挖矿机。

*快捷达环球（Aztech Global）昨日闭市后发布股东通知书，公司于10月13日将召开特别股东大会，寻求股东批准其股票回购计划，一年里可进场或在场外买进的股票限于公司股本的10％（约7783万股）。

*国际水泥集团（International Cement Group）透露，今年4月12日宣布的子公司Sharcem LLP收购哈萨克斯坦某些水泥相关资产的交易，完成日期已从9月中预期延后至10月底。

*目前列于新交所观察名单的英华美教育（Informatics Education）已获新交所监管公司不反对它延后六周发布2022财年第一季业绩、延后两个月举行2021财年业绩的常年股东大会，以及延后两周发布2021财年的可持续发展报告，前两者的新期限是2021年12月底，发布可持续发展报告的新期限是2021年12月16日。