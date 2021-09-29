一站式科技平台Tech-and-GO!扩大至社会服务以外的慈善机构

（早报讯）社会服务机构以外的慈善团体，例如文化与体育机构，今后也能利用一站式科技平台Tech-and-GO!，获取有关科技方案的咨询服务与资助。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉今早（9月29日）在慈善监管研讨会上致辞时指出，政府过去一年从几方面支持慈善团体加强能力，包括提升慈善福利团体技能提升基金（VWO-Charities Capability Fund），让慈善团体利用基金开展数码化工作。

一站式科技平台Tech-and-GO!也为社会服务机构提供有关资讯科技方案的咨询服务与资助，国家福利理事会自今年8月起接受申请。这个平台接下来也会开放给其他慈善团体，包括文化与遗产、教育、体育与卫生等领域。

除了提供资助，协助慈善机构提高监管透明度，以提高公众对机构的信任至关重要。他指出，文社青部去年宣布将通过慈善网站提供个别慈善机构的基本资料，包括反映机构在遵循监管条规方面的水平，好让捐款者与基金资助者做出知情决定。

当局会先从公益机构开始，分阶段实行这项计划，将继续收集利益相关者的反馈，并展开公众咨询。

慈善理事会也将检讨慈善与公益机构监管守则。理事会主席余福金指出，2007年推出的监管守则于2015年检讨。不同规模的慈善团体都根据这套监管守则。理事会认为是时候进行检讨工作，确保监管守则继续实用，灵活针对领域的需要。

常年的慈善监管研讨会由新加坡证券投资者协会举办，并获得慈善理事会的支持。