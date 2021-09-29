王瑞杰：冠病疫情为环保带来新动力 让生态和繁荣相辅相成

（早报讯）人们在摆脱冠病危机的同时也要寻求绿色的复苏之路，通过集体意志和创造力将制约转为机遇，在保护大自然和生态系统的同时，让生态和繁荣相辅相成。

淡马锡控股主办的生态繁荣周（Ecosperity Week）进入第二天。副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰今天（9月29日）上午在滨海湾金沙会展中心举行的活动上发表长约20分钟的开场演讲时指出，碳排放将成为制约发展越来越大的因素，但这不代表全球增长以及人类的进步将受到阻碍。

他说：“人类未来几十年能够取得什么成就，将取决于当下采取什么行动。”

王瑞杰指出，冠病疫情为环保行动带来新的动力，这个势头也在重新定义全球经济，绿色投资的增长速度正在加快。

“环境问责正逐渐成为与盈利能力相提并论的关键考量因素，消费者对可持续商业的认识和偏好也有所提高，我们注意到有更多股东倡议撤除对石化燃料的投资，转向绿色投资。”

他也说，现在很多企业在应对气候变化的时候，将环境、社会和公司治理作为优先考虑事项，但人们对变革的承诺并不平均，尽管有许多消费者愿意为可持续发展支付更高的费用，但仍有很大一部分消费者尚未做好这样的准备。

王瑞杰指出，一些企业也发现它们很难在维持经济可行性的同时展开环保转型，以至于选择采用“漂绿”（greenwashing）的方式进行宣传，但这对走向绿色的真正努力是一种破坏。

“漂绿”指的是企业通过不实或夸大的宣传，试图营造一个保护环境以及重视永续经营的形象，但实际上并未针对环保展开任何工作。