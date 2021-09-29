王瑞杰：碳交易所将促生更多基于自然的环境解决方案

（早报讯）要大规模解锁大自然潜力需大量投资，政府必须建立一个具有健全治理标准和信任度的碳交易市场来促进资本流通，如果能够构建合理的架构，未来人们对大自然的投资可以被视为一种新的资产类别，与农业和农作物投资并无差异。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰今天（9月29日）上午在生态繁荣周（Ecosperity Week）第二天活动上发表演讲时指出，将在接下来几个月成立的碳交易所CIX（Climate Impact X）将是当今分散而且质量参差不齐的碳交易市场格局当中，一个具有前途的解决方案，他希望这个新的市场将能够促生更多基于自然的环境解决方案。

王瑞杰指出，大自然本身也可以是解决环境问题方案的积极伙伴，它和能够降低绿色发展障碍的科技创新，以及让人们在减少消耗的同时保持高素质生活的循环经济模式，都是让生态和繁荣相辅相成的途径。

他说，大自然不应该是经济发展的被动牺牲者，它有助于让城市生活更宜居，也可以为人类应对气候变化做出贡献。“虽然我们必须在全球范围内努力减少碳排放量，但只依靠这个方式是不充足的。我们也要采取‘碳封存’的补充策略，让基于大自然的解决方案发挥重要作用。”

“碳封存”指的是从大气层中捕捉二氧化碳，让它长期和空气隔绝，避免温室气体造成全球暖化的技术。树木在光合作用的过程中吸收二氧化碳，就是大自然“碳封存”的例子之一。

王瑞杰也说，东南亚地区有巨大潜力实现大自然“碳封存”，除了拥有2亿公顷的陆地森林，这个区域的红树林沼泽、海草以及藻类也具有封存大量碳的潜力。