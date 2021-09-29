民主党发表计划建议我国如何脱离冠病大流行

（早报讯）新加坡民主党就我国如何脱离冠病大流行提出八点建议，包括停止在追踪病例接触者的范围之外检测无症状的已接种者，以集中资源照料更有需要的病患。

这份计划是由民主党的10人卫生保健咨询组拟定，成员包括党主席、也是亚太临床微生物学学会会长淡马亚教授。

民主党昨天（9月28日）在网站上公布的计划中，批评政府抗疫跨部门工作小组管理冠病疫情的方式存在“明显缺乏连贯性与方向”的问题。“这令新加坡人感到困惑和受挫。没有明确的策略来应对这场大流行病，也导致商家无法未雨绸缪。”

该党提出的建议涵盖不同方面，其中一项是避免通杀式的关闭和限制，而是像应对食物中毒或手足口症事件那样采取针对性措施，只关闭暴发疫情的建筑或设施。

其他建议包括为检测呈阳或曾与病例接触者专设救护车热线，让他们能在脉搏血氧仪显示氧气浓度过低时迅速被送院，以及定期公布有关检测阳性率和所有感染群的报告，如同政府近期决定公布地图，显示有较多确诊者曾到访的地点。

该党还建议我国针对所有获世界卫生组织批准的冠病疫苗，以及聚维酮碘（povidone iodine）或伊维菌素（ivermectin）这类可能作为预防性治疗的药物展开临床试验。“这将以清晰的科学方式，彻底解决许多在社交媒体上流传，关于现有疫苗接种策略替代选项的疑问。”

淡马亚昨晚也通过面簿直播回答冠病相关提问。据《海峡时报》，当被问及对户外不必戴口罩的看法时，淡马亚说，理论上病毒颗粒长时间存在于户外空气中的风险较低，因为有更多交叉流通的情况，而且我国也有不少能有效消毒的紫外线。

不过，他指出，目前的数据有矛盾之处，他认为可展开试行计划，探讨上述理论在实践中能否发挥成效。