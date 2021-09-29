疫情期间更多人改搭德士和私召车但满意度下滑

（早报讯）冠病疫情改变了人们的出行方式，一项调查显示，三成受访者较少乘搭公共巴士或地铁，另有约15％更加依赖德士和私召车服务。不过点对点交通服务收费更贵，乘客也比之前更难叫到车，对该领域的满意度下滑3.6％。

新加坡管理大学卓越服务研究院今早（9月29日）公布第二季陆路交通消费者满意度调查。这项网络调查于今年4月至6月进行，共2350名新加坡公民和永久居民参与。

调查结果显示，超过六成（61.1％）受访者在疫情发生以后改变了出行方式。较少乘搭公共巴士和地铁的受访者分别有18.3％和24.7％。相较之下，15.7％更常选搭德士或私召车。

研究院研究与咨询主任陈勇畅指出，公交乘客量下滑除了因为更多人在家办公，受访者也认为乘搭德士或私召车相对来说更安全。“当被问及政府和交通业者是否采取足够措施预防乘客感染冠病时，点对点交通服务的分数明显高过公交。更多人在疫情期间改搭德士和私召车，相信是为了降低染疫风险。”

虽然更多人改搭德士或私召车，但他们对点对点交通服务的满意度从原本的75.9分（满分100分）下滑3.6％至73.1分。其中，Grab的满意度从74.5分下滑至70.4分，相信是因为该业者调整车资结构，每趟车程的基本收费上调1元，并向乘客收取3角的附加费。

根据调查，点对点服务业表现最差的三个指标分别是较难叫到车、车资以及业者提供的促销与折扣。

公交方面，乘客对地铁和公共巴士的满意度则分别为74.2分与74.4分，比去年的表现稍微进步。

不过研究院发现，乘客对车资上涨的接受度较低。当被问及多大的车资涨幅会影响乘客对公交的满意度时，受访者认为车资上涨8.2％就会对公交失去好感，比去年的9.9％少了1.7％。