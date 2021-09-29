10月1日起预订皇家加勒比游轮 12岁及以上乘客须完成接种才能登船

（早报讯）皇家加勒比国际游轮（Royal Carribean International）今天（9月29日）宣布，所有从10月1日起订票的12岁及以上乘客须接种两剂冠病疫苗才能登船。

文告指出，除了实施所须的健康卫生措施，业者也确保通风系统良好、并加强清洁消毒工作。所有的工作人员也都完成疫苗接种。从10月1日起订票的12岁及以上乘客须接种两剂疫苗才能够登船。

不过文告未说明游轮公司会如何在顾客预订配套时查核对方是否已完成接种。

目前海洋量子号（Quantum of the Seas）的乘客在出发前48小时至72小时就须接受聚合酶链式反应（PCR）冠病检测，因此登船后，只有完成接种者或同住的12岁及以下孩童才能到餐厅堂食。未接种者一律不能堂食。

另一游轮业者星梦邮轮的世界梦号游轮则规定，所有乘客须在登船前接受强制抗原快速检测，并在登船后至隔天早上11时，无论是否已完成冠病疫苗接种，都能参加室内须摘下口罩的活动，以及在餐厅堂食。

但过了航程第二天的早上11时，只有完成接种或是来自同个住户的12岁及以下的乘客才能堂食。未接种乘客只能外带或叫客房服务，也不能参加室内须摘下口罩的活动。

乘客须向船员出示合力追踪或保健资讯网手机应用中的接种记录或冠病疫苗卡，或从Notarise网站下载的疫苗证书，证明已完成接种，才能入场。

由于皇家加勒比将在10月21日推出新海洋光谱号（Spectrum of the Seas）航程，目前上不清楚疫苗接种规定是否涉及两艘游轮或其中之一。