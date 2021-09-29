Greatearth清盘后续 预购组屋项目由新承包商接手

（早报讯）建屋发展局已委派新的承包商，接手早前因建筑公司陷入财务困境而受影响的预购组屋项目，该项目工程料从下个月初逐步恢复。

《联合早报》早前报道，两家建筑公司Greatearth Corporation Pte Ltd和Greatearth Construction Pte Ltd上个月底因财务问题，导致所负责的五个预购组屋工程进一步延误。

其中一个项目是马西岭的Marsiling Grove。该项目受影响屋主之一明永昌今天（9月29日）在面簿贴文引述建屋局说，新受委的主要承包商是CES Engineering & Construction，该公司将接手完成项目的剩余工程。

由于接手项目的过程需要时间，该项目工程会再延误多两三个月左右，目前预计的竣工日期是2023年第一季，仍在2023年2月28日交屋日期的范围内。

建屋局在发给屋主的信中说，该局的当务之急是确保尽快在不影响安全和质量的情况下交付单位。这期间，该局与Greatearth和它们的临时清盘人普华永道（PwC）紧密合作，务求尽快安排新的承包商接手。

根据贴文内容，当局表示会与新承包商密切合作，维持建筑工程的进度，同时也确保安全和质量不受影响，并会持续向受影响屋主更新项目进度。