万礼生态园区将安装逾700个太阳能板 争取2024年达到碳中和

（早报讯）包括动物园和河川生态园等在内的万礼生态园区今年将陆续安装超过700个太阳能板，投入运作后每年可提供约500兆瓦的电量，有助园区争取在2024年成为本地首个达到“碳中和”目标的景点。

万礼生态园控股公司 (Mandai Park Holdings) 今天（9月29日）发文告，勾勒出根据万礼可持续环境策略（Mandai Environmental Sustainability Strategy）已经和即将实施的各项措施。

这其中就包括在现有及新园区所有合适的屋顶上安装太阳能板，以便通过可再生能源产生电力。安装工作将分阶段进行，首先是在新建成的动物隔离所建筑屋顶上安装77片太阳能板，每年可产生约50兆瓦的电量；下个月起也将在现有的多层停车场顶楼安装694片太阳能板，投入运作后每年能提供约450兆瓦的电量。

该公司指出，目前园区的耗电量占了公司碳排放的一半以上，公司已承诺到了2030年从可再生能源中获得百分之百的能源，因此也不断在运作和流程上节省能源，现有园区的耗能量从今年起，每年同比将减少1%。这包括安装能源监控系统和传感器，以及翻新园区内的老旧设施让它们更节能。这些措施料每年将节省约712兆瓦時的能源，相等于约165间四房式组屋单位一年的用量。

在借助高科技设施减低碳排放量的同时，园区也采取天然措施，包括再循环使用砍伐树木，并会陆续在区内种植1万5000棵树。