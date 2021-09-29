挥衣架吸尘机多次虐打女佣 35岁妇监七周

妇女被指虐打女佣，经过精神评估后指她患有重郁症，容易被激怒失控，因此报告中建议她接受18个月的强制性治疗。但报告也指，妇女的病况不影响她的判断能力，因此法官认为被告病情并非属于特殊情况，最终判被告坐牢七周。

法官也下令被告给女佣做出2000元的赔偿。

《联合晚报》早前报道，王晓慧（译音，35岁）面对四项蓄意伤人罪，指她在2019年5月到7月间多次虐打女佣，包括用衣架打女佣，用吸尘机打女佣的膝盖，以及对女佣拳打脚踢。

被告在接受精神评估后，她的代表律师黄国彦说，心理卫生学院报告指，案发时被告患有重郁症，令她易怒也容易失控，建议她接受18个月的强制性治疗。

主控官反驳，说报告也指被告案发时仍有判断能力，还是有能力控制自己的情绪，所以反对她接受强制性治疗，促请法官判她监刑。

法官下判前说，虐佣案一般都得判监刑，只有非常特殊的情况才会判处罚款或强制性治疗。

她说，虽然被告患有重郁症，但却没有影响她的判断能力。被告的病况虽然让她易怒，但她是有能力控制自己的行为。

此外，激怒被告的都是一些芝麻绿豆的小事，她大可以别的方式处理。被告用衣架打第一次来新加坡工作的女佣，还把衣架打断，可见力道很强。若非女佣向陌生人求助，如今可能还被虐打。

综上所述，法官认为被告的病情并非属于特殊情况，因此判她坐牢七周，并下令她给女佣做出2000元的赔偿。