以虚拟“逃生室”训练新人员 新加坡空军部队优化学员学习体验

（早报讯）新加坡空军部队采用虚拟实境科技，让学员在安全且真实环境的“逃生室”内学习知识与完成任务，以更有效地达成更多训练目标。

冠病疫情暴发后，由于须遵守严格的安全管理措施，不少实体训练课程受影响。新加坡空军部队在多个训练项目中融入虚拟实境和增强实境科技，确保我国培训新空军人员的工作能顺利进行，让空军有足够的人力资源保持高水准的战备能力。

当中包括空军部队去年底开始研发，并于今年3月投入运作的“虚拟实境逃生室”训练工具。在空军训练指挥部（Air Force Training Command）接受空军工程师训练的学员，能通过这套训练工具模拟在维修设备与飞行时会遇到的各种情况，将整个学习过程“游戏化”，以更有趣的方式吸取知识。

参与研发“虚拟实境逃生室”训练工具的空军部队三级上士李铭阳受访时说，自己身为学员时，与其他同辈感到最好奇的便是在完成训练后，被派遣到备战单位后的实际工作是如何进行的。这套训练工具能让学员“亲身体验”在真实运作情况下的工作。

他说：“逃生室能模拟我们正式投入备战单位后所须应付的工作，让我们更好地做好准备。由于是虚拟环境，没有安全隐患的问题，我们能安全地学习，也从错误中学习。”

此外，空军部队也正在试用“虚拟安全行为训练器”和“虚拟实境动态飞机识别训练系统”。学员在开始实践维修课程前，能通过“虚拟安全行为训练器”学以致用，并体验为设备进行维修。“虚拟实境动态飞机识别训练系统”将来投入运作后，便能取代现有使用照片与模型的教学方式，让学员能在不同情况仔细认清各种飞机型号。