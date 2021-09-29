维文与美官员议员会面 探讨多领域合作

（早报讯）出访美国的外交部长维文医生与美国参众两院议员和拜登政府官员会面。

外交部今天（9月29日）发文告说，维文对美国加深与亚太地区的联系表示欢迎，并与美方人员探讨如何在数码经济、网络安全、智慧城市、绿色经济和可持续基础设施建设等领域加强合作。

维文当地时间本月27日与美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔（Kurt Campbell）会面，27日和28日两天也在国会山与参众两院代表会面。

维文会见的参议院代表包括外交委员会主席梅嫩德斯（Bob Menendez）、副主席里施（Jim Risch）、东亚、太平洋和国际网络安全政策小组委员会主席马基（Edward Markey）、委员会成员克鲁兹（Ted Cruz），以及军事委员会的空地小组委员会主席达克沃丝（Tammy Duckworth）与副主席科顿（Tom Cotton）。

维文也与众议院外交事务委员会亚太、中亚和核不扩散小组委员会副主席夏伯特（Steve Chabot），及众议院新加坡核心小组联席主席拉森（Rick Larsen）和施维克特（David Schweikert）会面。

美国是新加坡的最大海外投资来源国和主要贸易伙伴，今年是两国建交55周年。外交部说，参众两院议员们肯定了新美友好久远的关系，也感谢新加坡与美方建立了基础广泛、坚定不移的伙伴关系。

维文本月21日启程赴美，在纽约出席联合国大会后，26日续程前往华盛顿，展开工作访问。他今天与众议院外事委亚太、中亚和核不扩散小组委员会主席贝拉（Ami Bera）会面后，结束行程返新。