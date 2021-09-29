Greatearth清盘后续 四家建筑公司将接手五个受影响预购组屋项目

（早报讯）早前受两家Greatearth建筑公司清盘影响，工程一度停摆的五个预购组屋项目，将从下个月初起复工。建屋发展局昨天（28日）委任四家建筑公司接手这五个项目，预计竣工期料将比原先的再晚约两到三个月，料明年首季至后年第三季竣工。

受Greatearth Corporation Pte Ltd和Greatearth Construction Pte Ltd财务问题影响的五个预购组屋工程是武吉班让的Senja Ridges（230个单位）和Senja Heights（552个）、武吉巴督的Sky Vista@Bukit Batok（257个）、马西岭的Marsiling Grove(1246个）以及西海岸的West Coast Parkview（697个）。这2982个单位原本预计今年第四季至2023年第二季之间陆续完工，但所有工程自上个月20日起暂停。

建屋局今天（9月29日）发文告透露，当局过去一个月来与Greatearth还有负责该公司清盘事项的PricewaterhouseCoopers Advisory Services Pte Ltd（简称PwC）紧密合作，尽快找来新承包商继续展开剩余工程，减少对屋主造成的影响。

为了加快整个过程，当局也提供协助，找几个合适的承包商接手项目，并与Greatearth和PwC 合作进行交接。这让当局能在约一个月内让新承包商接手，比透过招标决定哪个新承包商接手剩余工程所须的三四个月来得快。

Teambuild Engineering & Construction Pte. Ltd将接手Senja Ridges工程；Newcon Builders Pte. Ltd将接过Senja Heights和West Coast Parkview；Welltech Construction Pte Ltd将接过Sky Vista @ Bukit Batok；CES Engineering & Construction Pte. Ltd将接过Marsiling Grove工程。

在筛选替代承包商时，当局是以承包商的能力、过去的记录等作为考量。当局只考虑让具备能力，表现好并符合标准的承包商接手Greatearth的项目。这是为了确保他们拥有所须的能力和资源，在不影响安全和品质的情况下，完成受影响的组屋工程。

当局会与新承包商紧密合作，并在必要时提供任何援助，以确保交接过程顺利，工程也能顺利完成。