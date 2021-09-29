亚股表现疲软 海指周三横摆作收

（早报讯）受纽约隔夜股市挫跌约2％的影响，多数亚太股市今天（9月29日星期三）表现疲软，香港股市逆流上涨，因市场对中国恒大事件的担忧退减，新加坡股市的海峡时报指数则横摆作收，微跌3.38点或0.11％，闭市报3074.31点。

新加坡凯基证券（KGI）产品与研究部主任黄感恩接受《联合早报》访问时表示，海指主要是获得银行股的支持，因利率上升将使本地银行受益。美国十年公债收益率已达到1.5％的三个月高位，而五年期的利率则是2020年2月以来第一次突破1％。

较早闭市的悉尼和东京股市分别挫跌2.12％和1.07％，首尔股市也跌1.22％，因投资者担心举债顶限的争执将使美国政府停摆和美国债务违约以及利率上扬对科技股的影响。在新加坡闭市时，美国三大股指的期货已回扬0.50％至1.00％。

中国恒大事件的担忧退减使香港股市攀升0.67％，取得三天连涨。恒大今天透露已同意以100亿元人民币（15亿5000万美元）出售盛京银行20％的股份给沈阳地方政府。盛京银行是中国一家区域性银行。此举相信旨在避免恒大风险蔓延到金融部门。

上海和深圳股市各跌1.83％和2.29％，投资者鉴于电供紧张情况恶化而卖出易受工厂停产影响的股票，包括化学和钢铁厂的股票。

整体新加坡股市今天交易量增至19亿8000万股，交易总值则减至11亿9000万元。上升股194只，下跌股256只。海指成份股6只上升，15只下跌，9只持平。

星展集团控股（DBS）与怡和控股（Jardine Matheson）今天股价分别上涨0.50％和1.90％，收报30.11元和51.03美元，给予海指最大支持。华侨银行（OCBC）和腾飞瑞资（AREIT）分别下跌0.35％和1.31％，收报11.46元和3.02元，给予海指最大压力。

主板食品公司欧圣集团（Oceanus）今天脱离新交所观察名单，股价暴涨17.65％至4.0分，交易量暴增至4亿9200万股，全场最活跃，交易总值达1940万元。该集团从去年第二季便开始获利。

第二活跃股凯利板公司惠胜置地（Hatten Land）股价暴涨13.12％至6.9分，交易量接近1亿8500万股，交易总值1287万元。该公司今早透露，它与新加坡数码资产管理公司Frontier Digital Asset Management签署合作协议，共同运营设在前者位于马来西亚房地产至少1000台加密货币挖矿机。

莱佛士教育（Raffles Education）今天股价上扬2.11％至9.7分。它昨日表示，已收到中国买方刘彦文（译音，Liu Yanwen）的1亿人民币（2030万新元）付款，并将把这笔资金用于偿还艾芬银行（Affin Bank）贷款。

这1亿人民币是刘彦文购买有关廊坊开发区東方大学城中新教育投资公司股权的部分付款。刘彦文已表示最迟将在今年10月15日支付另外1亿人民币款项给莱佛士教育。因此，他最迟在2022年9月30日，将须支付其余7400万人民币款额。

快捷达环球（Aztech Global）股价今天回涨0.97％，闭市报1.04元。它昨日闭市后发布股东通知书，公司于10月13日将召开特别股东大会，寻求股东批准其股票回购计划，一年里可进场或在场外买进的股票限于公司股本的10％（约7783万股）。

国际水泥集团（International Cement Group）股价今天持平于3.1分。它昨日闭市后透露，今年4月12日宣布的子公司Sharcem LLP收购哈萨克斯坦某些水泥相关资产的交易，完成日期已从9月中预期延后至10月底。