新加坡乒乓男队胜沙特闯复赛 女队胜哈萨克斯坦锁定奖牌

（早报讯）昨天打败巴勒斯坦和尼泊尔后，新加坡男队今天（9月30日）在卡塔尔乒乓球亚锦赛以3比1大比分击退沙特阿拉伯，下来将在复赛迎战台湾队。

从比分来看3比1看似轻松，但周哲宇、冯耀恩和蔡邵恒却经历了一番苦战。

首位出场的周哲宇在1比2落后的情况下连扳两局，以3比2（11比6、5比11、12比14、11比8、11比7）逆转沙特的阿扎达伊。紧接着出场的冯耀恩同样上演逆转好戏，1比2落后时以3比2（11比9、11比13、3比11、11比7、14比12）实现逆袭，打败阿卡达威。

蔡邵恒随后出场，他1比0领先对手苏来比后遭到翻盘，后者以3比1（11比7、6比11、11比13、8比11）拿下胜利，让沙特阿拉伯将比分扳至1比2。

世界排名第180位的周哲宇再次出场，以11比5、11比6、11比5打败阿卡达威。

在稍后进行的新加坡女团比赛中，25岁的林叶以第一女单身份在复赛以3比2（11比6、11比7、10比12、9比11、11比2）战胜哈萨克斯坦的扎乌列斯。

周靖祎后来以1比3（8比11、15比17、11比9、9比11）败给安娜塔斯西亚，新加坡1比1与哈萨克斯坦回到原点。魏睿萱为我国重新夺回领先权，以3比2（10比12、11比3、6比11、11比5、11比4）逆转萨维诺兹。

至此，新加坡以2比1领先对手。林叶犹如狂风扫落叶般以3比0（11比7、11比6、11比2）终结比赛，助我国再次闯入亚锦赛四强之林，下来将与韩国队争夺决赛资格。

两年前在日惹的亚锦赛中，冯天薇和于梦雨以老带新，带领林叶、魏睿萱和王歆茹斩获女团铜牌，这两位老将今年都不会亮相亚锦赛。而实力最强的中国队没有参加这次的亚锦赛，日本也没有派出一线队参赛，韩国女队则是主力尽出，以世界第14位的田志希为首，携手徐孝元和崔孝珠等人狙击冠军。