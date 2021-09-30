（早报讯）华尔街隔夜股市涨跌不一，道琼斯工商指数和标普500指数各涨0.26%和0.16%，纳斯达克指数则下滑0.24%。

市场对中国恒大债务危机的担忧退减、利率上升展望以及疫情风险因素，使到新加坡股市昨日横摆作收。反映蓝筹股走势的海峡时报指数周三微跌3.38点或0.11％，闭市报3074.31点。

周四（9月30日）值得关注个股：

*怡和控股（Jardine Matheson）今早开市前宣布，集团有意在明年6月底前透过股票回购方式来回报股民高达2亿5000万美元（3亿4000万新元）。

这项回购与集团此前公布的资本分配政策一致。随着集团早前简化控股结构，集团仍致力于中期内将负债率恢复至接近历史水平。

*凯德中国信托（CapitaLand China Trust，前称凯德商用中国信托）获得大华银行（UOB）提供1亿5000万元可持续发展挂钩贷款，这也是信托首次获得此类贷款。该贷款将针对信托多元化的房地产组合事先制定可持续发展绩效是否达标进而降低利率。

*胜科工业（Sembcorp Industries）宣布推出6亿7500万元可持续发展债券，并获得世界银行旗下投资机构国际金融企业（International Finance Corporation）认购其中1亿5000万元成为基石投资者。

*商业解决方案供应商受众分析公司（Audience Analytics）以每股0.30元发售的2600万股配售股，全数获得认购，共计780万元。这些配售股当中，1820万股为新股，780万股为股东献售股。该公司在这首次公开售股上市因此筹得550万元资金。该股将在今天于凯利板首日交易。

*英特拉资源（Interra Resources）昨日闭市后透露，公司已向新交所申请宽限多12个月时间，以达到脱离新交所观察名单的要求。它希望期限能从今年12月4日延后至明年12月4日。公司并不保证新交所将批准它的申请。