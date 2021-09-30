130名医院职员和病患感染冠病 本地六家公共急症医院的七个病房近期陆续关闭

（早报讯）卫生部上周五（24日）起暂停访客到医院探病的条例生效前两周，本地六家公共急症医院的七个病房在这期间陆续关闭。当局证实，共130名医院职员和因与冠病无关健康问题入院的病患在这期间确诊感染冠病。

卫生部告诉《联合早报》，受影响的医院职员包括临床职员和提供辅助的支援人员。

当局上周三（22日）宣布，所有医院上周五（24日）起暂停让访客探病，直到下个月23日，以降低病毒传播的风险，避免医院不胜负荷。

卫生部指出，本地公共急症医院目前有约15%病床用来照料冠病病患。为了减少因职员染疫对人手调派造成的影响，院方也从院内其他部门调派人手。

当局强调，院方有严格遵守防疫控管措施，包括让职员穿上适当的个人防护配备。

从本月13日至19日期间须拿缺席假、履行居家通知条例、遵守隔离令或接到健康风险警告的公共医院职员占职员总数的不到1 %。

卫生部宣布上周五起暂停医院探病至下个月23日时解释，随着社区冠病病例增加，当局在医院职员、病患与访客中发现了更多病例，导致一些病房关闭，职员隔离。这已对一些医院造成影响，加重了院方在床位与人手方面的负担，尤其是在医院准备开放更多床位照顾冠病病患的这段期间。

这期间，只有四类病患的访客可在获医院批准后前去探病，分别是垂危病患、小儿科病患、孕妇或产后妇女，以及需要看护者照顾的病患。