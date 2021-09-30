出现至少10起病例 芽笼峇鲁巴刹和小贩中心周六起关闭三天

（早报讯）芽笼峇鲁巴刹和小贩中心出现至少10起冠病确诊病例，将从本周六起关闭三天进行清洗。

该巴刹和小贩中心之前已在本月13日和14日进行例常清洗，但因出现多名摊贩确诊，因此将于10月2日至4日再次关闭清洗，预计10月5日（周二）重开。

记者今早（9月30日）走访芽笼峇鲁巴刹和小贩中心，发现小贩中心的72个摊位中有30个没有营业，占了近一半。巴刹方面则有五个摊位没有营业。

芽笼峇鲁巴刹和小贩中心商联会主席陈汉荣（58岁）受访时证实，巴刹和小贩中心有超过10名摊主和摊位助手确诊，因此在环境局的指示下，必须再次关闭进行清洗。

他说：“环境局昨天派人过来通知我们这边的情况比较严重，也告知我们关于关闭清洗的细节，商联会之后也协助将消息传达给其他摊主。”

至于为什么不立即关闭，陈汉荣指出，环境局一方面是为了给予摊主有充足时间准备关闭事宜，包括处理剩余的食材，另外也是由于巴刹和小贩中心在周末最为拥挤，周末关闭更能降低传播风险。

对于必须关闭进行清洗，受访的摊主都坦然应对并且表示理解。他们指出，本地疫情严峻，因此已经做好心理准备巴刹和小贩中心随时可能会因摊贩确诊而必须关闭。

售卖砂煲饭的温秀燕（50岁）说：”巴刹几个月前就已出现感染群，很多摊主都经历过隔离。这次虽然会担心，但确诊和有过密切接触的摊贩都已隔离，我们能做的都已经做了。“

售卖卤面的汪海军（33岁）说：“我认为清洗也必须做得彻底一点，避免类似情况再发生。我们现在每周都会进行冠病检测，相信能够尽早发现及遏制巴刹和小贩中心内的病毒传播。”

不过也有摊主对于巴刹在周末关闭表示不满。不愿具名的易姓鱼摊摊主（65岁）指出，巴刹的生意集中在周末，关闭一个周末营业额可能损失上千元。

她说：“我们平时已经很小心了，但我们也知道病毒无所不在，如果说要和病毒共存，那我们也须确保生活不会受病毒影响。现在我们的生意主要集中在周末，所以周末关闭让我们损失很大，如果可以周一至周三关闭消毒，这样对摊主的影响比较小。”

对于巴刹和小贩中心将在周末关闭，食客大多表示理解，并表示附近也还有其他用餐的选择。

至于是否担心自己染病，食客陈秀珍（63岁，家庭主妇）指出，本地每天确诊病例都破千，其实到处都有风险，不只巴刹和小贩中心。“在熟食中心内比较通风，很少会和他人接触，而且桌子之间的距离也很远，所以我觉得风险不高。如果真的中，也是没办法的事。”