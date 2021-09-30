我国金融管理局询问本地三大银行在恒大危机的曝险

（早报讯）（新加坡彭博电）我国金融管理局对本地三大银行进行询问，了解银行在恒大债务危机事件中的曝险。

据消息人士说，金管局是在上周要求三大银行对此提供资料，并表示这是金管局对银行监督的部分例常行动。

虽然恒大的超过3000亿美元（约4053亿新元）负债事件发生在中国国内，但是我国的三大银行：星展银行、华侨银行和大华银行都在中国和香港有业务。

香港中央银行和美国联邦储备局较早也都各向借贷人（公司）要求，要他们呈报是否与恒大发售的高回报率的美元债券有挂钩。据知情人士说，恒大上星期没有如期缴付相关的债券利息。最少有两家恒大最大银行债权公司受到影响。

星展银行是本地最大的借贷公司。该银行执行总裁高博德（Piyush Gupta）周一刚向彭博电视发表谈话时说，星展银行没有和恒大有任何和借贷关系，并且认为恒大危机不会对本区域银行业起着系统性风险（Systematic Risk）。

财政部长黄循财在另个彭博电视说，根据我国对恒大的评估，恒大事件对其他中国发展商的影响相信是有限的。

他说：“主要的问题是，恒大危机是否会效应外溢到中国经济其他方面。我们正在密切留意这个事件的发展。但是我们对此的整体看法是，中国经济今年还是会继续强劲增长。”