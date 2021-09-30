黄循财：明年预算案公布碳税检讨结果

（早报讯）我国财政部正检讨碳税水平和增长轨迹，并将在明年财政预算案公布检讨结果。

财政部长黄循财今早（9月30日）在新加坡可持续投资和金融大会（Singapore Sustainable Investing & Financing Conference）透露上述消息。

他说：“合理碳定价对于确保碳成本适当地内部化是至关重要的，从而有助于实现减排。”

他也表示，政府正计划展开几项举措，以扩大我国绿色金融生态系统，更好地满足新加坡和地区需求，助力打造更绿色、更可持续的未来发展。

由于气候变化的影响加剧，各国都加快应对气候变化的步伐，包括提高碳税，以推动各行业减少排放。然而各国碳税定价相差甚远。例如日本碳税为每吨3美元，瑞典碳税却高达140美元。目前，全球目前平均碳稅约2至3美元。

我国自2019年起征收碳税，直至2023年是每公吨5元。

根据巴黎协定的目标，碳税应在2030年增至每吨50美元至90美元。国际货币基金组织（IMF）日前也指出，未来十年，要实现将全球升温幅度控制在2摄氏度以内的目标，碳税应提升至每吨75美元的水平。

谈到我国碳税问题时，黄循财表示，调高碳税有助于影响企业做出减排决策，特别是一些处于边际情况的项目，如果把碳税计算在内，企业或许会基于成本效益，转向这些更绿化、减排的项目。

不过他提醒说，检讨碳税不应只是关注定价，还应关注碳税征收范围。例如新加坡对所有排放2万5000吨或以上温室气体的企业征收碳税，目前约有40家包括发电厂和半导体公司需缴交碳税，排放量占全国总排放量的八成，是碳税征收范围最广泛的国家之一。

黄循财也强调说：”我们意识到合理碳定价的重要性，但也了解碳税和成本竞争力之间须取得平衡。因为调高碳税将造成一些企业的成本上扬，进而影响企业竞争力。这是我们须正视和认真考虑的问题。“

因此，除了提高碳税外，政府也会从监管角度，推出促进绿化、节能和高效率的监管方案，加快企业转向减排举措。

新加坡可持续投资和金融大会由贝莱德（Blackrock）、世界银行旗下的国际金融公司（IFC）和淡马锡首次联合主办，是配合生态繁荣周而举办的活动。