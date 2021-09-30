首个冠病社区治疗设施投入运作一周 70多名病患入住

（早报讯）从策划到设立只用了五天时间，我国首个冠病社区治疗设施投入运作大约一周后，目前正在照料70多名年长病患。

这个位于淡滨尼的设施是卫生部与兀兰医疗机构合作设立，由职总保健合作社疗养院改造而成，本月23日投入运作，可容纳250名病患。兀兰医疗园首席营运总监黄克专医生接受媒体访问时透露，目前设施只开放150个床位，按照病患的风险级别安排入住，并将在有需要时开放其余的床位。

我国目前以居家康复为冠病病患的默认护理模式，一部分属于较高风险的患者会被送往社区护理设施（Community Care Facility）以及社区治疗设施（Community Treatment Facility）。

首个社区治疗设施内有大约100至130名医疗人员随时待命，包括物理治疗师与职能治疗师。目前的安排是12人共用两个厕所和冲凉房。大部分入住设施的病患都超过80岁，他们的生活与居住在疗养院的病患大致相同，可参与不同的活动、有舒适的共用空间让他们看电视、聊天和打麻将等。

黄克专说：“我们主要确保他们身体健康和精神状况良好..... .尽量让他们在这里的生活正常化，不要把他们当成病患，让他们在这里彷佛在家中一样，比如让有能力的病患自行服用药物等。”

兀兰医疗园医务理事会主席周文明医生受访时则指出，社区治疗设施的主要任务是照顾那些病情有可能恶化的病患，因此已有一些病患由于冠病病情或是原有的其他健康状况而被转介到医院接受进一步治疗。

他说：“被转介到医院的病患并不多，每天可能只有一两个。我们的团队都是来自去年设立并经营新加坡博览中心客工社区护理设施的成员，因为他们有相关的经验。当然我们在工作流程方面也做出调整，毕竟我们现在照顾的病患不是年轻人，而是年长者。”

本地目前有七个社区护理设施，其中之一是由莱佛士医疗集团负责运作，位于新加坡博览中心的“会聚@樟宜”（Connect@Changi）社区护理设施。

会聚@樟宜发言人回复《联合早报》询问时透露，病患在入住设施i前，会先由医疗人员评估他们的健康情况并且学习如何使用生命体征管理手环（Vital Sign Management Bracelet）。

一日三餐都会送到病患门外，每周也有一次洗衣服务。浴室内会提供洗发水、沐浴露、牙膏和牙刷等用品。每位患者也会分配到温度计和血氧仪等。

发言人说：“病患会经常接受冠病检测，当体内的病毒数量已降至足够低的水平，便能离开社区护理设施。”

莱佛士医疗集团营运总监陈志鹏医生回复询问时指出，会聚@樟宜原本是为国际商务旅客进行会面而设，所以其设计以保障住客的个人隐私为前提，但病房和护理中心的重点却是要方便观察和接触病患的开放式概念。因此，该集团采取了额外措施，确保能给予病患所需的照顾。

他说：“设施内有三处设有24小时医疗站，年迈且行动不便的病患都被安排到最靠近这些医疗站的房间，让我们的医疗团队在发生医疗问题或紧急情况时能快速反应。医疗团队也会更密切留意与观察入住这些房间的病患。”

陈志鹏也说，社区护理设施在我国医疗保健生态系统中发挥着关键作用，可以在医院之间“平衡负荷”，让急诊三级医院在照顾冠病患者以外也能继续为其他患有更严重疾病的病患提供医疗服务。