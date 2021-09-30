丰树产业集团以40亿元收购141美国物流资产

（早报讯）丰树产业集团（Mapletree Investments）大举扩充美国物流业务，收购了两个美国物流资产组合，包括141个高素质、创造收入的资产，总投资额约30亿美元（40亿新元）。

集团文告指出，这些房地产将组成一个可能成立的美国物流私募基金的种子资产组合。该基金将名为丰树美国物流私募信托（Mapletree US Logistics Private Trust）。

集团是在今年7月收购了第一个美国物流资产组合，包括24个资产，净可租用楼面总计610万平方英尺，有关资产分布于达拉斯（Dallas）、孟菲斯（Memphis）、芝加哥大都市区（Greater Chicago）、佛罗里达州中部（Central Florida）以及波士顿（Boston）。它们拥有98.9％高租用率，加权平均租赁期（WALE）为3.3年。

集团在今年9月收购了第二个美国物流资产组合，包括117个资产，净可租用楼面总计2230万平方英尺，分布于芝加哥大都市区、卡罗莱纳州（Carolinas）、孟菲斯、休斯敦（Houston）以及巴尔的摩—华盛顿特区（Washington DC / Baltimore）。这个组合租用率94.1％，加权平均租赁期为4.1年。

这些资产的收购，使丰树产业集团所管理的全球物流资产增至255亿新元，净可租用楼面2亿2400万平方英尺，分布于新加坡、澳大利亚、中国、欧洲、香港、印度、日本、马来西亚、韩国、美国以及越南。集团在美国已拥有总值148亿美元（198亿新元）的物流、数据中心、商业、多家庭、服务公寓和学生宿舍领域的房地产。