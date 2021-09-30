漂洋过海历经隔离 濒临绝种长颈鹿首次亮相本地动物园

（早报讯）新加坡动物园迎来两只非常稀有的年幼罗氏长颈鹿，即日起将于游客见面。加上原有的两只，动物园目前共有四只长颈鹿。

野生动物保育集团(Wildlife Reserves Singapore简称WRS)今早（9月30日）发文告说，这两只名为Balaji和Adhil的长颈鹿从印度迈索尔动物园启程，在历经22小时的陆路运输以及七天的海上航程后，今年5月26日抵达新加坡。

两只长颈鹿目前只有一岁多，可由于它们的生长十分迅速，因此必须赶在它们的体型成长到超过运输工具的容量之前运来新加坡。相关团队为此做了非常精细的准备，也向新西兰奥克兰动物园和澳大利亚莫纳托动物园等海运经验丰富的动物园寻求建议。此外，他们还进行道路勘测与运输模拟，以便在长颈鹿抵达裕廊港后规划出前往万礼的最佳路线。

两只长颈鹿抵新后还经历了三个月的隔离以及兽医团队的观察，目前已经适应了新环境，现在每日都以干草以及杨桃和菠萝蜜等水果的叶子为食。

两只长颈鹿由新加坡郭氏有限公司（Kuok Singapore）认养，公司旗下PACC Line的一艘船队也参与了长颈鹿的海上运输工作。Balaji在印度语中意为“力量”，与印度的一位王子同名，而Adhil则以仙女座的一颗星星命名，并与PACC Line船队同名。

自2010年以来，WRS与迈索尔动物园就建立合作关系，并在2018年开始协议“动物交换”。迈索尔动物园此前已帮助WRS进行懒熊和狮尾猴等动物的运输。这次运输两只长颈鹿则是欧洲动物园和水族馆协会旗下异地计划(Ex-situ Programme)的一部分，目的是为了让更多动物在人类的照顾下有较稳定的“人口”，同时也能让游客学到关于动物的知识。

WRS动物管理员蔡玮凌说，疫情的影响再次凸显了相关机构之间合作对于保护大自然以及维护生物多元起到的关键作用。集团也希望访客能借此机会了解罗氏长颈鹿等濒危物种所遇到的困境及开展保护工作的重要性。

为确保两只年幼的长颈鹿在运输过程中得到最好的照料，运输过程中有两名来自WRS的经验丰富的看护陪伴左右，而两位动物管理员则在出行约一个月前就抵达印度，让长颈鹿对新看护更加熟悉，也更好地适应新的居住环境。在此过程中，看护准备了充足的饲料、补给和紧急药物，为长颈鹿提供无微不至的照顾，确保它们在整个旅程中都感到舒适。

在整个航程中照料长颈鹿的动物管理员帕玛西瓦·拉马萨米说，他们为迎接这两只长颈鹿而感到十分兴奋，同时也向新来的客人介绍了目前的住户千禧和马克，一对长颈鹿父子。目前的居住地点有许多空间足以让四只长颈鹿活动，动物园也添加了水槽以及舔块供它们使用。