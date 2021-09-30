多家疗养院病例增加 护联中心收紧防疫措施

（早报讯）随着本地社区冠病病例持续增加，过去一周有超过20名年长者因冠病并发症逝世，多家疗养院开始收紧防疫措施，包括提高职员的检测频率及划分活动区域。

近日共有六间疗养院及乐龄人士护理中心被卫生部列为需要关注的大感染群，其中累计病例最多的是巴西班让路的温馨之家和位于武吉巴督52街的仁慈疗养院，截至昨天已分别累计39起病例。其他感染群还包括累计24起病例的兀兰疗养院以及累计16起病例的万佛林日间托老乐园等。

当局为了减低病毒在年长群体中扩散，本月初宣布暂停公众探访乐龄护理中心直到下月11日；乐龄活动中心和活跃乐龄中心从22日起也暂停了所有小组活动。

护联中心（AIC）受询时指出，为了及早侦测及管理病毒，疗养院提高了职员的检测频率，从每两周进行一次聚合酶链式反应（PCR）检测，到每周进行两次检测，额外检测将采用抗原快速检测（ART）。所有住户也将在下月11日前完成抗原快速检测。

此外，疗养院内空间也已划分成不同区域，职员和住户都须留在安排好的区域，以避免因确诊病例而出现的交叉感染。

截至本月24日，约九成的疗养院住户已注射首剂疫苗，约八成已完成两剂疫苗接种。护联中心指出，他们将继续支持疗养院为住户进行的疫苗接种工作，包括施打追加剂，可由流动接种团队或院内护士注射疫苗。

至于出现冠病病例的疗养院，护联中心将与疗养院合作，设立应对小组，组员包括公共卫生、实验室以及医院伙伴，以测出、隔离及照料确诊病例。

由于疗养院住户年纪较大且因冠病患上重症的风险较高，大部分的确诊病例都会被转至医院接受治疗及密切观察。护联中心解释：“合适的确诊疗养院住户可住进卫生部的社区治疗设施。这些设施能提供比疗养院更全面的医疗照料，能照顾稳定或有轻微症状的年长者。”