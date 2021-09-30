巴西班让果菜批发中心今午3时重开 售卖不同产品的区域将分区运作

（早报讯）巴西班让果菜批发中心将在今天下午3时如期重开，场内的安全管理措施将进一步加强，包括将水果、蔬菜、干粮和冷藏室等不同区域分区，以减少工作人员之间不必要的互动。

新加坡食品局今午（9月30日）发文告说，巴西班让果菜批发中心在过去三天的关闭期间已进行清洗与消毒，当局也与相关工会和利益攸关方商讨如何加强安全管理措施。

从今天起，所有商家和员工在该批发中心工作时，都必须戴手环以辨别他们属于哪一区，并且不得进入其他区。

当局也将按照如商家租用的冷藏室的大小等因素，限制能出入冷藏室的员工人数。能进入冷藏室的员工每周必须接受两次冠病检测，其他区的所有工作人员则须每周检测一次，均比之前的每两周一次更频繁。

此外，批发中心内用于蔬菜夜间交易的第13A座将实施新的人数限制，每次最多只能有250名商业访客。

在此之前，当局从今年3月起限制公众进入该批发中心，只有经过授权的人在证明身份后才能入内，包括商家和员工。为确保所有人严格遵守防疫措施，安全距离大使和执法人员也会定期到场检查。

当局曾在上个月加强此处的安全措施，例如要求所有商业访客在现场做冠病检测，以及让批发中心的员工自己从自国外来的货车上卸货，以避免和来自其他国家的员工有过多接触。

文告也指出，所有商家和员工已接受聚合酶链式反应（PCR）检测，只有检测结果呈阴性的人才获准今天回到批发中心复工。

食品局食品基础设施开发与管理署高级署长周永忠说：“我们将继续观察巴西班让果菜批发中心的运作，并与业者合作解决新措施下可能存在的任何问题，在必要时调整措施，以更符合这里独特的工作环境。”