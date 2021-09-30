自动化抽取疫苗注入针筒 可减轻医护人员工作量

（早报讯）施打冠病疫苗前，医护人员须从疫苗瓶中抽取疫苗注入针筒。由新加坡科技研究局研发的新机器将这一程序自动化，可减轻医护人员的工作量，并且提高接种中心的运作效率。

这款自动化疫苗分配器（Automated Vaccine Inoculation Dispenser，简称AVID）专为社区接种中心设计，是本地首个结合机器人部件、智能感应器和数码科技，自动从瓶中抽取疫苗注入针筒的机器。

首个分配器今年7月初在信佳—凯秀（Senja-Cashew）民众俱乐部的接种中心率先试用，至今已扩大至七个接种中心，每个中心各有一台。不过，分配器目前只适用于辉瑞—BioNTech冠病疫苗。若要用于其他品牌的疫苗，须根据疫苗瓶的大小更换瓶架，以及调整机器软件和针筒装架。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰今天（9月30日）在面簿发文说，他今年初参观勿洛民众俱乐部的接种中心时观察到，护士须人工抽取0.3毫升的疫苗注入每个针筒，而每瓶疫苗刚好提供六剂。“这是个劳动密集型的步骤，需要高技能和严谨进行。”

之后，他走访新加坡科技研究局时分享了他的观察，并挑战研究团队开发解决方案来减轻接种团队的工作量。不到两个月，研究团队就成功研发出这款分配器。

这款分配器由新加坡科技研究局（A*STAR）旗下的先进再制造与科技中心（ARTC）和新加坡制造技术研究院（SIMTech）以及本地制造商Sysmatic Global携手研发。

从冰箱取出疫苗并解冻后，医护人员仍须人工稀释疫苗，再把完成稀释的疫苗瓶和六个空针筒放入分配器。按下按钮，分配器就会把针筒的盖子逐一打开，个别注入0.3毫升的疫苗，再轻弹针筒去除里面的气泡，最后把盖子盖上，整个过程少过5分钟。

之后，负责操作分配器的护士会确保针筒内的疫苗剂量正确，并且没有气泡或异物，才交给施打疫苗的护士，施打前也须再检查一遍。

康盛医疗护士经理陈美珠（47岁）受访时透露，人工抽取六剂疫苗的份量，一般需要10分钟以上。“每到傍晚时分，难免会感到疲倦，眼睛和手也会累。分配器能快速准确地从疫苗瓶中取出六剂的份量，减少疫苗浪费和不必要的人为失误。”

陈美珠说，如今她可以专注于施打疫苗，也有更多时间与接种者交流。“尤其最近有较多年长者接种追加剂，我要多花点时间向他们解释须注意事项，缓解他们的焦虑情绪。”

先进再制造与科技中心首席执行官、新加坡制造技术研究院院长廖光荣博士受访时指出，虽然英国和泰国也采用类似的自动化疫苗抽取技术，但这款AVID分配器设计更为简单且容易操作，重量不超过25公斤，生产成本也低了好几倍。

“希望自动化有助于接种中心提升运作能力，减轻医护人员的压力。我们也不排除把分配器出口到海外，帮助有需要的国家应付接种需求。”

负责设计和建造分配器的Sysmatic Global董事长邱克尼透露，生产一台分配器需要三到四周。“早前面对的零件短缺问题已经解决，我们随时可以扩大生产。”