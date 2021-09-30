大华猪肉粿条面登报澄清 “唯我获米其林一星”

近日有媒体错误报道，引起消费者的误会，吊桥头大华猪肉粿条面相隔13年后，再度在报章刊登澄清启事，强调自己才是唯一获得米其林一星的“大华”肉脞面摊位，别无分号。

位于桥北路哥罗福巷（Crawford Lane）的吊桥头大华猪肉粿条面，是本地老字号的知名品牌，连续五年获得米其林一星推荐。

老板董再盛（74岁）今早（9月30日）在《联合早报》刊登启事澄清，自家店铺是唯一获得米其林星级推荐的“大华”肉脞面摊位，“别无分号，也没有和其他机构有任何合作关系”，希望消费者勿要混淆。

据《联合晚报》探悉，董再盛2008年也曾刊登类似的广告，强调别无分号。

董再盛今早告诉记者，近日有媒体在介绍另一家“大华肉脞面”时，误将对方介绍为获得米其林一星的店铺，他担心造成混淆，因此决定登报澄清。

他解释自家店铺是从父亲那一辈传承下来的，而“大华肉脞面”是他的侄子另起炉灶后开设的新店，在本地有多家分店。虽然名号相似，但其实两个品牌的手艺、口味和配方都不一样。

董再盛说：“我的澄清并非针对侄子的摊位，只是担心一些错误的信息造成消费者的混淆，才想要登报解释清楚。”

记者询问在场排队的顾客时，许多有老顾客表示知道两个品牌的经营者不同，但还是有顾客表示两家面摊都曾光顾，却从来不知道原来是不同的老板经营的。

忠实顾客林先生（42岁，贸易经理）说：“我经常来哥罗福巷买肉脞面，也知道他们才是获得米其林一星推荐的，不会搞错。”

但沈先生（49岁，自雇人士）就说：“我知道芳林巴刹还有一间大华肉脞面，我两边都买过，但从来不知道原来不是同一个老板开的。”