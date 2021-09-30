杨益财：消协接下来将以五大方面保障消费者权益

（早报讯）消费者协会今年成立50年，接下来将会在网络购物、高额预付金、不公平交易、价格比较和个人贷款五大方面，继续保障消费者权益。

今天庆祝上任100天的消协会长杨益财在消协网站上发文，回顾消协过去50年的成就，以及接下来的工作重点。

杨益财指出，网上购物过去几年越来越受欢迎，疫情期间更是快速增长，但有调查显示，约四成的本地消费者对于网购又不好的经历。消费者协会在2020年1月至2021年月之间接获的投诉当中，就有五分之一涉及网上购物。

其中，消费者指出运费、价格和运输时间都有改善的空间。新加坡竞争与消费者委员会（CCCS）的调查也显示，每三名网购者中就有两人曾碰过不公平交易手法，例如虚假限时折扣和促销。不少消费者也面对个人和付款信息被黑客盗取的风险。

杨益财说：“为了应对这些问题，我已经指示消协和本地主要网络购物平台接触，为消费者制定合理的纠纷解决框架。虽然说我们无法彻底出去纠纷，但是我们能帮消费者更快更公平地解决纠纷，长期下来可建立消费者和平台之间的信任。”

消协也将增强对高额预付金的保护，确保消费者在签订装修配套、健身房会员、或旅游配套时，他们所预先支付的费用可以获得保障。为避免消费者因高压而签订配套，消协也将建议美容美发和按摩业者在消费者购买高额预付金的产品和服务时提供五天的冷静期。

虽然消费者在消费者公平交易法令下获得保护，但杨益财表示，消协希望能更快杜绝不公平交易手法，以减少受害者人数。消协因此将设立网络论坛，让消费者分享对产品和服务的反馈，以提醒其他消费者一些企业不公平的交易手法。

消协也分别在2019年9月以及去年1月推出“省钱之友”（Price Kaki）和“Fuel Kaki”应用，让消费者货比三家，协助他们在购物和打油时做知情的决定。省钱之友应用自推出后下载次数超过7万6000次，消协有意扩大应用的涵盖范围，让更多消费者受益。

消协另一个关注的重点是年轻消费者的债务问题，不少金融机构通过诱人的“先买后付”分期付款配套吸引年轻的消费通过借贷消费，从而造成过度和冲动的消费以及债务问题。消协呼吁当局检讨本地无担保信贷，要求零售商提醒消费者分期付款的危害。