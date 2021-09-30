妇女抽脂亡赔560万元 医生上诉少赔190万元

跨国公司部门女主管动抽脂手术不幸丧命，医生被判行为疏忽，需赔偿约560万元，医生不满上诉，三司调整三项索赔数额，赔偿额减至约370万元。

《新明日报》之前报道，死者杨秀文（洋名Mandy）生前是Roche Diagnostics罗氏诊断公司亚太区发展主管。她在2013年6月28日于余东旋街TCS诊疗所接受抽脂手术，岂料过后突然血氧急降、痰塞喉咙咳个不停，昏迷手术台上，送院两个半小时后不治，得年44岁。

死者丈夫司徒伟明（56岁，退休警员）事后入禀法庭，将医生符致文、TCS诊疗所和诊所的医疗控股公司列为答辩人。

法官当时判定符致文的疏忽导致死者离世，并要求医生赔偿死者约560万元，符致文针对裁决及赔偿数额不满，决定上诉。

高庭判词显示，针对赔偿数额，三司指出，丈夫索赔的包括两人购买的半独立式洋房的房贷。这间洋房是在2012年购买，死者过世时，还有156万元房贷未还清，丈夫为此索70万余元赔偿。

但三司认为房贷的分期付款会构成重复计算的问题，即丈夫得到一笔钱，也同时拥有洋房，因此删除这笔赔偿。

另外，高庭法官当时使用未扣除税务的收入计算死者的预计收入，也保守估计死者公司给予她1000个股票单位，但三司认为计算方式有误。

三司指出，应当使用扣除税后的收入计算，而死者在2010年至2013年没获得新股票，难以预算公司如何分派股票，因此三司决定不纳入这份赔偿。

为此，三司针对房贷、死者的预计收入和所持股票进行调整，赔偿额从原本的559万9557元，减至约369万7681元。