我国去年空气质量有所改善

（早报讯）疫情下的经济和运输活动减少，使本地空气质量有所改善。去年在病毒阻断措施期间，多种空气污染物都减少，例如PM2. 5细颗粒物的水平比前三年同期下降近三成。

国家环境局今天（9月30日）首次发表有关我国空气质量和水质的报告，也展示当局探讨运用的新科技及研究成果。

报告指出，我国去年的空气质量每天都处于良好至中等水平。这是因为冠病疫情导致去年多数时间的经济和运输活动减少，空气质量反而有所提升。

其中，去年4月7日至6月1日的病毒阻断措施期间，除了大气层中的PM2.5细颗粒物水平较前三年同时期下降28. 8％，二氧化氮（nitrogen dioxide）也下降38.1％，一氧化碳（carbon monoxide）和二氧化硫（sulphur dioxide）也分别下降5.6％和58.1％。

报告指出，一般属于干旱季节的去年下半年也出现相对潮湿的天气，有助拉低污染物的水平。

水质方面，我国内陆、沿海和休闲海滩的水都符合各自的水质指导原则。根据环境局对休闲水质的指导原则，圣淘沙岛、三巴旺公园和东海岸公园等七个人流较高的海滩都取得“良好”评级。

环境局文告也指出，当局持续试行采用新的监控科技，例如使用低成本空气质量感应器，以便更好地检测空气污染物的扩散情况。