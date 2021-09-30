林文兴：何晶在淡马锡灌输了强烈的价值观 以诚信为基础

（早报讯）淡马锡董事长林文兴说，何晶在淡马锡任职的20年，以及从2004年开始对淡马锡的领导，让淡马锡的业务和在社会中的角色出现了巨大的转型。

林文兴今天（9月30日）傍晚对即将卸任的首席执行长何晶和执行董事李腾杰表示感谢时，发表了自己的感想。

他说：“何晶让我们所有人意识到取得良好表现、做对的事和做好的事（doing well, doing right and doing good）的重要性。在她的领导下，投资组合取得增长，抗跌性增强，淡马锡显然做得很好。”

她在淡马锡灌输了强烈的价值观，并始终以诚信为基础。她在良好治理和可持续发展方面做出的贡献，将在未来很长一段时间内让淡马锡获益。

林文兴说：“在整个公司，何晶建立了诚信的文化，支持人们做正确的事情，即使这意味着与更广泛的市场潮流相悖。像企业业主一样思考需要长期的心态和领导力，而不是一味追随。她建立了架构和流程，在不同周期使我们的成果与股东的保持一致。”

“何晶一直认为我们与社区的福祉息息相关，并有责任通过我们的贡献行使良好的管理职责。在她和丹那巴南的领导下，我们设立了淡马锡信托基金和淡马锡基金会，作为主要的慈善平台，以可持续的方式长期支持公益和社会事业。”

此外，何晶还说服淡马锡让其成为可持续发展的倡导者。早在这个词和淡马锡投资方式画上等号之前，情况就是如此，淡马锡已经摒弃了对收益最大化的关注，而是专注于在长期内创造可持续的收益。

林文兴感谢何晶和李腾杰作出的贡献，也对即将接任首席执行长的狄澜（Dilhan Pillay）表示祝贺。