林文兴：何晶在淡马锡灌输了强烈的价值观 以诚信为基础

(早报讯)淡马锡董事长林文兴说,何晶在淡马锡任职的20年,以及从2004年开始对淡马锡的领导,让淡马锡的业务和在社会中的角色出现了巨大的转型。

林文兴今天(9月30日)傍晚对即将卸任的首席执行长何晶和执行董事李腾杰表示感谢时,发表了自己的感想。

他说:“何晶让我们所有人意识到取得良好表现、做对的事和做好的事(doing well, doing right and doing good)的重要性。在她的领导下,投资组合取得增长,抗跌性增强,淡马锡显然做得很好。”

她在淡马锡灌输了强烈的价值观,并始终以诚信为基础。她在良好治理和可持续发展方面做出的贡献,将在未来很长一段时间内让淡马锡获益。

林文兴说:“在整个公司,何晶建立了诚信的文化,支持人们做正确的事情,即使这意味着与更广泛的市场潮流相悖。像企业业主一样思考需要长期的心态和领导力,而不是一味追随。她建立了架构和流程,在不同周期使我们的成果与股东的保持一致。”

“何晶一直认为我们与社区的福祉息息相关,并有责任通过我们的贡献行使良好的管理职责。在她和丹那巴南的领导下,我们设立了淡马锡信托基金和淡马锡基金会,作为主要的慈善平台,以可持续的方式长期支持公益和社会事业。”

此外,何晶还说服淡马锡让其成为可持续发展的倡导者。早在这个词和淡马锡投资方式画上等号之前,情况就是如此,淡马锡已经摒弃了对收益最大化的关注,而是专注于在长期内创造可持续的收益。

林文兴感谢何晶和李腾杰作出的贡献,也对即将接任首席执行长的狄澜(Dilhan Pillay)表示祝贺。