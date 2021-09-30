建屋局停收逾期费措施 再延长至12月31日

（早报讯）为帮助有需要的民众，建屋发展局将继续暂停向拖欠建屋局房贷的屋主以及拖欠租赁组屋租金的租户征收逾期费，直至今年12月31日。

国家发展部长李智陞今天（9月30日）在面簿贴文，宣布再次延长暂停收取逾期费的援助措施。这项措施于去年4月1日推出，当局早前宣布会延长至今天。

Singapore’s economy has been picking up gradually since the start of 2021, but many Singaporeans are still recovering... Posted by Desmond Lee on Thursday, September 30, 2021

李智陞说，我国经济自今年初开始逐步复苏，但许多新加坡人的生活仍受冠病影响，最新一轮的社交聚会限制也继续对某些行业的就业与生计造成打击。

去年4月至今年8月间，建屋局已为逾7000户家庭提供了多项财务援助措施，但当局了解一些新加坡人仍面对困难，因此决定延长援助措施。

他指出，组屋屋主若需要更多援助，可向建屋局了解其他财务援助方案，例如延后缴交每月分期付款、减少分期付款额，或延长贷款偿还期。“希望这些措施能够帮到在生计上仍然面临困难的人，给予他们稳定财务状况的空间和时间。”

李智陞也提醒，若屋主是向银行申请的房屋贷款，可联络银行了解相关援助与债务重组方案。