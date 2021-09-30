孟文能：建立审核绿色项目生态系统以推动融资活动

（早报讯）在亚洲推广绿色融资的挑战重重，新加坡金融管理局局长孟文能（Ravi Menon）认为，若能建立一个能审核及认证绿色项目的生态系统，就能大力推动融资活动。

他于周四（9月30日）晚上在国际货币组织（IMF）举办的线上研讨会，发表了他对推广区域绿色融资的看法。

他指出，金融机构在审查评估绿色项目的发展时极为困难，尤其是跨境项目。

他举例说，若泰国有一个再生能源项目申请贷款，本地金融机构必须想办法衡量及审核项目是否符合融资条件，比如项目的碳足迹。若无法确认，融资过程将非常困难。

“我们必须建立一个包括认证机构、评级系统等的生态圈。若有一个可信度高的第三方机构，就如信贷评级一般，我们需要能信赖的绿色评级因为漂绿（greenwashing）的风险挺高，所以需要进行相关的衡量和认证。”

此外，也需要区域各国对绿色项目进行分类（taxonomy）达成共识，制定衡量认证标准，融资活动就会增加。

他指出，许多机构投资者希望能加大在绿色项目投资，但他们担心投资项目货不对办，所投资的所谓绿色项目其实一点也不环保，这将损害机构的声誉。

国际货币组织副总裁萨耶赫（Antoinette Sayeh）主持研讨会，参加讨论的还有尼西亚财政部长慕燕妮（Sri Mulyani Indrawati）和菲律宾中央银行行长迪奥克诺（Benjamin Diokno）。