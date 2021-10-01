华文媒体集团李熙爱 获选为30名30岁以下媒体业精英之一

（早报讯）国际新闻媒体行销协会评选出30名30岁以下的媒体业精英，华文媒体集团青少年受众工作群组长李熙爱，以对数码内容的高适应度和勇于探索未知的精神，获得了协会的肯定。

国际新闻媒体行销协会（INMA）昨天（9月30日）公布了第二届“30位30岁以下精英”（“30 Under 30”）评选名单，在全球133份申请中，选出了30名全球新闻媒体界的后起之秀。

新加坡报业控股华文媒体集团的李熙爱是本届唯一的新加坡人，她在内容类别中脱颖而出。

一开始专注于文字工作的她，在逐渐数码化的时代，勇于尝试视频工作。除了担任编导策划内容，也经常出现在镜头前，以面簿直播的形式，报道突发新闻。

李熙爱目前已转而负责成立华文媒体集团的新青少年受众品牌，设计适合年轻受众的中英文内容。

李熙爱说：“全球有很多优秀的媒体从业员，能获得这个奖项我很意外，但也非常荣幸。我会继续努力勇于创新，让更多年轻人接触华文内容。”

INMA首席执行官厄尔·威尔金森（Earl J. Wilkinson）认为，今年的得奖名单展现了地理位置、性别和种族方面的多元。

他说：“30个获奖者中，你能看到未来媒体领袖孵化地的多样性——数据、产品、受众发展、策划、社交媒体和市场营销。”

这个奖项由INMA年轻专业人士委员会（Young Professionals Committee）的成员，以及董事会审核，并针对五个类别各投选出六个得奖者，分别为广告、受众、内容、领导能力和产品。

评选标准除了年龄之外，事业成就、对创新的洞察力、影响力和管理能力都在考量范围中。