（早报讯）华尔街隔夜股市收低，美国三大股指的跌幅介于0.44%至1.59%。

新加坡海峡时报指数在9月最后一个交易日微涨12.39点或0.4%，周四闭市报3086.70点。

周五（10月1日）值得关注个股：

*新电信（Singtel）今早开市前宣布，旗下子公司Singtel ATN将以19亿澳元（18亿6700万新元）脱售Australia Tower Network（简称ATN）的70%股权予澳洲最大养老金基金AustralianSuper。

ATN拥有并经营以前由新电信旗下澳大利亚电信公司澳都斯（Optus Mobile）所拥有和运营的被动移动电塔基础设施资产。

*华业集团（UOL）取得5亿4000万元以新元隔夜利率（SORA）为基准的可持续发展挂钩贷款，这也是集团首次获得此类贷款。

*凯利板挂牌公司铭泰国际（Metech International）计划配售逾3334万新股，以筹资最高700万元。公司也将发行逾1667万可转让、可分拆和非上市免费凭单。

*无招牌海鲜（No Signboard Holdings）计划配售逾7777万新股，以筹资350万元。

*博诺集团（Blumont）今早开市前要求暂停交易，表示稍后有事情要公布。