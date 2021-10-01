活跃通勤咨询小组建议脚踏车队最多10人

（早报讯）活跃通勤咨询小组向政府提呈公路安全条例检讨报告，建议脚踏车骑士结队在公路骑行时，车队首尾保持在五辆脚踏车的长度。

这意味脚踏车骑士应保持单列五人，或两列最多10人的车队人数。活跃通勤咨询小组在今天（10月1日）提呈的报告书中说，如果把脚踏车队视作公路上的慢速车辆，这样的车队长度约等于一辆巴士的车身长度。

报告指出，这让脚踏车骑士能灵活结队骑行的同时，也能确保公路使用者安全。

小组也建议在高级驾驶理论（Highway Code）中加入指导原则，让不同脚踏车队之间保持约两个灯柱（约30公尺）的安全距离。

高级驾驶理论和考取驾照的手册中也应加入，驾车者在超过脚踏车骑士时应保持至少1.5公尺的超车距离。

小组也研究了其他建议，如规定脚踏车进行注册和骑士领取执照，但决定现阶段不建议实行。

“总体而言，国外不多证据显示，需投入如此大量资源的制度能有效阻吓违规骑行行为或加强公路安全。这些措施也可能提高本地骑车的门槛，不对称地影响弱势骑士，包括年长者和使用脚踏车通勤和上下班的人士。”

小组也大力鼓励骑士购买第三方责任保险，以及建议政府加大公共教育努力，提高公众意识和更清楚说明与不同公路使用者相关的现有条规。小组同时建议政府对违规骑士采取严厉执法行动。

交通部高级政务部长徐芳达今早在面簿说，交通部将在评估小组的建议后作出回应。