23人吃了闹肚子 Mdm Ling Bakery猫山王榴梿冰皮月饼立即停售并召回

（早报讯）知名糕点批发商Mdm Ling Bakery的猫山王榴梿冰皮月饼出问题，导致23人出现肠胃炎（Gastroenteritis）症状，其中一人入院治疗，目前已出院。

其他吃了闹肚子的顾客要么接受门诊治疗、自己吃药，或者自愈。

根据卫生部与食品局今天（10月1日）发布的文告，受影响的猫山王榴梿冰皮月饼是一盒八个装，由Mdm Ling Bakery Pte Ltd进口，来源国是马来西亚，并在本地的多个零售点销售。

当局已展开调查，食品局也要求公司立即停止销售受影响的产品，并开始召回已售出的产品，回收工作目前还在进行当中。

食品局建议，已经购买这款受影响产品的消费者不要继续食用。

糕点批发商Mdm Ling Bakery今早在社交媒体贴文中向顾客道歉，并指出正全力配合卫生部与食品局的调查，管理团队也已经联系需要帮助的顾客。

“我们对进口的食品负责，此时也与我们的生产伙伴保持密切联系……我们向所有人保证，我们非常认真对待食品安全。”

若消费者已经食用，并对自己的身体状况感到担忧，应向医生咨询。

受影响的消费者可电邮support@mdmlingbakery.com或拨打8468 0201，向进口商查询。