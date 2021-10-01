组屋转售价今年第三季度再涨2.7% 已超越2013年历史高峰

（早报讯）今年第三季度的组屋转售价在连续六个季度上升后，刷新全国记录，整体转售价已比2013年第二季的历史高峰还高出0.7%。

建屋发展局今早公布的预估数据显示，今年第三季组屋转售价格指数较上个季度增加了2.7%，但增速比上季的3.0％略微回落。完整报告将在本月22日公布。

合登房产集团（Huttons Asia）研究主管李思德指出，整体组屋转售价在今年已上涨了8.9%，甚至超过2013年第二季度的高峰。今年第三季的交易量也预计比上季多19.8%，但一些屋龄较高的组屋价格增幅已出现放缓迹象，反映出价格上涨趋势开始受到抑制。

“本地全部26个组屋市镇中，今年第三季度里只有17个市镇的组屋转售价继续升高，比上个季度的22个市镇少。其中，大巴窑的二手组屋成交价已连续两个季度下滑，而跌幅最大的马林百列区组屋成交价更下降了9.1%。”

不过，他也认为市场需求仍然强劲，今年最后一个季度料将继续出现百万元组屋，整体转售价也有望再增加2.0%至2.5%。

橙易产业研究与分析部高级副总裁孙燕清也表示，若预购组屋项目工程不断延迟竣工，更多买家将转向二手组屋市场，进一步推高转售价。

此外，由于私宅价格也在攀升，部分有意小屋换大屋的买家也选择放弃购买私宅，转而考虑价格相对较低的二手组屋。

她说：“这些买家可能打算组建家庭，或希望在家办公时有更多空间，因此想要更大的房型。”

下月推出4400个预购组屋单位

建屋局下月将在蔡厝港、后港、裕廊西、加冷黄埔和登加推出约4400个预购组屋单位，更多细节有待公布。

当局说，今年的预购组屋总量将达1万7000个单位，比去年的1万6800个和前年的1万4600个都高。

明年的首批预购组屋项目则将在2月推出，届时当局会为芽笼、登加和义顺推出2000个至3000个单位。