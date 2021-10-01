社区治疗设施改名为冠病治疗设施

（早报讯）负责收治冠病病患的社区治疗设施，现在改名为冠病治疗设施。

由于本地不少确诊、重症与死亡病例都是年长者，卫生部在上个月19日宣布，在医院之外另辟设施收治需要治疗的冠病病患。

这类设施原称社区升级护理设施（Stepped Up Community Care Facility），或者社区治疗设施（Community Treatment Facility）。现在统一称为冠病治疗设施（Covid-19 Treatment Facility）。

冠病治疗设施专门接收出现轻微症状，但患有心血管等其他疾病的年长冠病患者。这些患者的健康状况基本没大碍，但考虑到他们的年龄与潜在疾病，病情恶化的风险较高，因此需要密切监督。

目前有一所冠病治疗设施已投入运作，坐落在淡滨尼，由卫生部与兀兰医疗机构携手设立，改造自新落成的职总保健合作社疗养院。设施9月23日开放，可容纳250名病患。

兀兰医疗园首席营运总监黄克专医生星期四（9月30日）接受媒体访问时说，设施目前只开放150个床位，按照病患的健康状况和病情恶化的风险分配床位，并将在必要时开放其余100个床位。设施也配备较多医护人员及医疗监督设备，目前有大约100至130名医疗人员随时待命，包括物理治疗师与职能治疗师。

为了确保设施内拥有完善的科技系统以支持医疗护理的需求，兀兰医疗园也与综合保健信息系统公司合作，在设施内安置了所需的医疗科技系统，包括各种远程医疗的配置。

设施内的安排是12人共用两个厕所和冲凉房。大部分入住设施的病患都超过80岁，他们的生活与疗养院住户大致相同，可参与不同活动，也有舒适的共用空间让他们看电视、聊天和打麻将等。

兀兰医疗园医务理事会主席周文明医生受访时则指出，冠病治疗设施的主要任务是照顾那些病情有可能恶化的病患，已有一些病患因冠病病情或潜在其他疾病恶化，而转介到医院接受进一步治疗。

他说：“转介到医院的病患并不多，每天可能只有一两个。我们的团队成员都是去年设立并经营新加坡博览中心客工社区护理设施的人，因为他们有相关的经验。当然我们在工作流程方面也做出调整，毕竟我们现在照顾的病患是年长者。”

本地目前也有七个社区护理设施（Community Care Facility），接收那些因为住所无法进行自我隔离或是属于较高风险群体，出现轻微症状或无症状的患者。